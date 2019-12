Vado Ligure. Una sconfitta e una vittoria per il Vado nelle ultime due gare di campionato. Rossoblù superate domenica scorsa sul campo del Genoa, ma vittoriose contro l’Olimpic nel recupero di campionato andato in scena mercoledì 18 dicembre al Dagnino.

Prima sconfitta stagionale per le rossoblù contro il Genoa, che passa al comando della classifica. Vado che inizia la partita non nel migliore dei modi: dopo 10′, infatti, il risultato era già sul 2-0 per le genovesi. Archiviato il primo quarto d’ora, il Vado reagisce e inizia a macinare gioco, sfiorando anche il gol con una punizione di Ymeri che finisce sulla traversa. La seconda frazione di gioco si conclude senza reti, con il Vado che perde senza troppo demerito contro un ottimo avversario.

Nadia Galliano ha schierato Parodi, Papa, Bernat, Spotorno, Beltrandi, Malacrida, Ymeri, Danese, Valle, Bonifacino, Francese, Viglietti, Cerruti, Raineri, Terzano.

Immediato riscatto per le rossoblù che tornano subito alla vittoria con un netto 5-0 nel recupero della prima giornata contro l’Olimpic. Apre le marcature Valle dopo 10′ di gara. Sempre Valle, su assist di Spotorno, sigla il 2-0 mettendo a segno un’altra doppietta in questa stagione. Si va così al riposo con il Vado in doppio vantaggio. Prosegue, nella seconda frazione di gioco, la pressione delle padrone di casa che trovano la terza rete al 15° con Danese; giusto il tempo di esultare e arriva anche il quarto gol con Anna Raineri al 18°. Passano 5′ e l’Olimpic potrebbe accorciare le distanze su calcio di rigore, ma Viglietti si rende protagonista e nega la gioia del gol alle genovesi parando il tiro dal dischetto di Asia Arrighi. Chiude i conti Malacrida, al 37°, segnando la quinta rete fissando il punteggio definitivo sul 5-0.

Mister Galliano ha potuto contare su Viglietti, Papa, Bernat, Cerruti, Beltrandi, Spotorno, Ymeri, Danese, Valle, Maineri, Minazzo, Malacrida, Bonifacino, Terzano, Francese, Levratto.

Appuntamento per le ragazze del Vado domenica 22 dicembre alle ore 14,30, presso il campo sportivo Dagnino per la quinta giornata di campionato contro il Rupinaro.

L’Alassio, invece, ospiterà il Genoa. Le giallonere sono reduci dalla sconfitta per 4-0 sul campo della Superba e sono ancora a secco di punti. Le vadesi, invece, sono a quota 6 punti.