Donna intossicata da monossido di carbonio in una residenza per anziani

Spotorno. E’ stata trasferita presso la camera iperbarica dell’ospedale Villa Scassi di Genova una donna intossicata da monossido di carbonio all’interno della residenza per anziani “La Quiete” di Spotorno.

Secondo quanto appreso, la donna stava lavorando in cucina quando ha accusato un malore ed è svenuta a seguito delle esalazioni. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi.

Dopo le prime cure la donna è stata trasportata prima all’ospedale San Paolo di Savona, in seguito ne è stato disposto il trasferimento nello specializzato nosocomio genovese. Stando a quanto riferito dai sanitari la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno svolto un sopralluogo nella cucina e operato per la messa in sicurezza del locale. Sono ancora in corso accertamenti e verifiche sulle cause della fuoriuscita del gas nocivo, probabilmente dovuto al malfunzionamento di qualche impianto.