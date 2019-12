Disperso nei boschi e adottato nel giorno dellla vigilia: la storia di un gattino fortunato

Provincia. Un piacevole regalo, probabilmente inatteso per lui, arrivato proprio il giorno della vigilia di Natale. È questa la bella storia a lieto fine di un piccolo gattino che, dopo essersi disperso nei boschi, ha avuto la doppia fortuna di essere ritrovato ed essere adottato da una famiglia.

Rinvenuto in un bosco della Valle Bormida grazie all’aiuto di una persona caritatevole, il micio era stato ricoverato nei giorni scorsi dai volontari della Protezione Animali savonese: “Il bosco – spiegano gli animalisti – è in uno dei comuni il cui sindaco, come diversi colleghi della Valle, del Finalese e dell’Albenganese, dopo ben vent’anni dall’entrata in vigore della legge che affida alle sue cure i gatti (ed i cani) feriti, investiti ed abbandonati, non ha ancora avuto la decenza di onorarla”.

“Ad essi i volontari dell’Enpa dedicano le foto del gattino, nell’esile speranza che apra i loro aridi cuori” concludono dall’Enpa.