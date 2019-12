Pietra Ligure. Allarme incendio, una manciata di minuti dopo le 20,30, a Pietra Ligure, dove una densa coltre di fumo nero si è generata sul tetto di un’abitazione in zona lungomare ed è diventata presto visibile anche a grande distanza.

Numerose le segnalazioni pervenute al 112 e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco. Stando alle informazioni ottenute, pare che a prendere fuoco sia stata una canna fumaria in via Don Giovanni Bado, a pochi passi dal Comune e dalla centralissima piazza San Nicolò.

I vigili del fuoco hanno transennato l’area e operato per mettere in sicurezza la zona e la situazione pare stia già tornando alla normalità. Non ci sarebbero feriti o intossicati a seguito dell’incendio, ma sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un’ambulanza di Pietra Soccorso a scopo precauzionale.