Demolizione fabbricati ex “Passeggi”, il sindaco Frascherelli: “Iter in corso, dipende dai privati”

Finale Ligure. “Sempre più evidente la frenesia, la rabbia e l’ansia che caratterizzano parte della minoranza. Anch’io vorrei realizzare un programma elettorale proposto alla città per il futuro quinquennio, in sei mesi. Ma non funziona così, e ne siamo consapevoli. Il programma elettorale e la squadra politica che ha vinto le elezioni ha un orizzonte temporale di breve, di medio e di lungo periodo. E questo percorso sarà attuato nei tempi e nei modi opportuni, anche se non particolarmente amati dai colleghi consiglieri di minoranza”.

Così il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli risponde alla minoranza sulla situazione di pericolo per la mancata demolizione e bonifica dei fabbricati ex “Passeggi”.

“A questi spiego inoltre che l’intervento quest’oggi è sotto la loro lente di ingrandimento è un intervento privato di trasferimento dei volumi. I privati vogliono rivedere il loro percorso urbanistico, ed allora, in questo caso, la demolizione deve attendere l’approvazione di un nuovo iter di edilizia privata in accordo con l’amministrazione. Non può essere anticipato”.

“Ed inoltre, tale privato, ha già messo in sicurezza negli scorsi mesi tale fatiscente immobile, e nei prossimi mesi, una volta ultimato il corretto iter, demolirà e lascerà posto ad un nuovo parcheggio tanto necessario e utile alla zona. I tempi urbanistici sono da rispettare, a breve vedremo la sistemazione dell’area studiata anche in ottica futura quando partiremo nei prossimi anni con la riqualificazione di via Brunenghi”.