Dego, Gianluca Bernasconi:”Abbiamo vinto due volte”

Savona. Il Dego, pesantemente colpito dall’alluvione che ha distrutto il suo campo sportivo, compie l’impresa della giornata, andando a vincere sul terreno della Vadese, per la gioia di tutto l’ambiente e del suo direttore sportivo Gianluca Bernasconi.

“Dego ha vinto due volte – afferma, con orgoglio, il dirigente valbormidese – perchè ieri il paese era al campo per cercare di rimuovere tutto ciò che era stato distrutto e per poter cercare, quanto prima, di ripartire tutti insieme“.

“Oggi la squadra ha giocato una partita spettacolare, superando (3-2) la Vadese, che aveva sempre vinto in campionato, gettando il cuore oltre tutti gli ostacoli. Venivamo da un periodo difficile, non avevamo ancora vinto, erano due settimane che non giocavamo, allenandoci tra mille difficoltà, maltempo e tutto un pò…”.

“E’ una vittoria fortemente voluta da tutta la squadra, dal mister, dalla società, il nostro campionato inizia oggi, mercoledì prossimo giocheremo il recupero con il Sassello e sono certo che la nostra squadra se la potrà giocare, da ora in avanti, con tutti, senz alcun timore riverenziale”.