Danza paralimpica: i savonesi in azzurro tra i protagonisti dei campionati mondiali

Savona. Si sono conclusi a Bonn, in Germania, i campionati mondiali di danza paralimpica. Nella città sede dell’IPC, che quest’anno festeggia i 30 anni di attività, si sono dati appuntamento i migliori ballerini su sedia a rotelle provenienti da tutto il mondo: dalle Filippine agli Stati Uniti, dall’Ucraina al Brasile, dalla Russia all’Italia.

In questa occasione l’Italia ha schierato la sua Nazionale al completo: ben tredici atleti della Federazione Italiana Danza Sportiva hanno gareggiato nei tre giorni di competizioni serrate.

I savonesi della Nazionale azzurra si sono ben classificati, i mezzo a veri e propri mostri sacri della danza paralimpica: Chiara Bruzzese in coppia con Enrico Gazzola nel duo, ossia due atleti paralimpici, si sono classificati al quinto posto, mentre sempre Chiara Bruzzese in coppia con Davide Romeo hanno conquistato la decima posizione nella categoria combi, cioè un ballerino paralimpico con un normodotato.

La trasmissione della rassegna iridata, in diretta mondiale, ha avuto un notevole successo in termini di spettatori, a significare che c’è sempre un interesse crescente per questo affascinante sport, che ci si augura di vedere presto ai Giochi Paralimpici.