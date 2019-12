Stella. “Penso che certe polemiche siano dannose per la nostra comunità, in particolare in questo momento difficile per l’emergenza post-maltempo”. Parole del sindaco di Stella Marina Lombardi, che risponde alle critiche sollevate da un gruppo di cittadini sulla situazione del paese dell’entroterra savonese.

Nel merito della disputa l’incontro con i commercianti, che secondo alcuni avrebbe duvuto riguardare tutta la cittadinanza: “Sono stati gli esercenti a chiedermi un colloquio, non è stato organizzato dalla sottoscritta o dal Comune: la mia porta è sempre aperta e in questi giorni ho dimostrato ampia disponibilità con tutti. Ho girato assieme a personale tecnico e altri amministratori il nostro territorio martoriato dal maltempo, abbiamo avuto sfollati e persone isolate, ci siamo attivati operando 24h su 24, facendo il possibile per aiutare la popolazione e risolvere le criticità presenti, a partire dal ripristino delle strade comunali per consetire la mobilità viaria” afferma.

“Non dimentichiamo che il nostro comune è stato uno dei paesi colpiti più duramente durante l’ultima eccezionale ondata di maltempo e per le nostre competenze abbiamo messo in atto una vera e propria task force”.

Il riferimento del primo cittadino è rivolto alla situazione delle due strade provinciali ancora chiuse alla viabilità, uno stop alla circolazione che sta creando forti disagi e alimentando la rabbia di molti cittadini: “Siamo consapevoli che la chiusura della SP542 sta mettendo a dura prova le strade comunali, tuttavia attendiamo risposte dalla Provincia per sapere quando si potrà riaprire almeno a senso unico alternato: in questi giorni sono proseguiti i lavori di pulizia e sgombero della frana, sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche di carattere tecnico per capire tempi e modalità di intervento” spiega ancora Marina Lombardi.

Stessa discorso per la Sp 57 verso Alpicella: “Anche in questo caso attendiamo un inizio dei lavori: comprendiamo la situazione, tuttavia in un contesto del genere alimentare polemiche e critiche strumentali è, a mio parere, sbagliato e non produce risultati”.

“La sottoscritta e tutta l’amministrazione comunale è impegnata in prima linea per superare una emergenza che dura ormai dal 24 novembre scorso e ci attiveremo assieme alla Provincia affinchè gli interventi sulle strade provinciali possano partire prima possibile” conclude.