Tovo San Giacomo-Vezzi Portio. Ha avuto luogo in mattinata il sopralluogo a Tovo San Giacomo del presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri e del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

I due rappresentanti, accompagnati dall’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità della provincia Luana Isella, hanno incontrato il primo cittadino Alessandro Oddo per fare il punto sui cantieri aperti a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo dei giorni scorsi.

Foto 2 di 2



I lavori in corso attualmente riguardano via Costino, via Folchi e via Portio. Il comune di Tovo San Giacomo ha attivato somme urgenze per oltre 300 mila euro.

Secondo appuntamento della mattinata, poi, a Vezzi Portio, con il sindaco Germano Barbano: “Abbiamo visionato le frane che interessano la S.P. 8, la strada Provinciale è lesionata in più punti, anche in maniera decisamente importante, per questi interventi la Provincia ha già attivato somme urgenze per un milione e centocinquantamila euro, oggi pomeriggio ci sarà la consegna dei cantieri e nei prossimi giorni l’inizio dei lavori”, ha spiegato Vaccarezza.