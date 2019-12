Danni maltempo, Forza Italia: “Scarsa attenzione per la Liguria”

Liguria. “Il Governo Conte bis conferma l’assoluta mancanza di attenzione per la Liguria. E di conseguenza per l’intera economia del Nord Ovest. I danni ingenti provocati dal maltempo non possono essere liquidati con una ‘mancetta’ da 40 milioni sui 500 necessari dal Consiglio dei ministri”.

Lo affermano in una nota dei deputati liguri Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.

“Serve una vision, serve un lavoro serio per programmare il futuro dell’intera rete infrastrutturale per non condannare il primo porto italiano a una lenta agonia. E con lui fabbriche, aziende e professionisti dell’intero triangolo industriale del nostro Paese”.

“La Liguria per il governo Pd-M5s non esiste. Gli elettori ne terranno conto soltanto fra pochi mesi”.