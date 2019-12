Urbe. “A meno di due settimane dalla disastrosa alluvione del 23 novembre, a Urbe i cantieri fervono su strade comunali e provinciali: la SP49 per Sassello è stata riaperta in tempi rapidissimi, lavori in corso sulle comunali via Marasca, via Maraschino, via Piani di Acquabianca e via Pistou”.

L’annuncio da parte dell’amministrazione comunale di Urbe, una delle località dell’entroterra savonese maggiormente colpiti dal maltempo.

Foto 2 di 2



“Ottime notizie anche dalla SP40 (foto). A Vara Inferiore il passaggio è praticamente ripristinato, sabato o al più tardi lunedì la viabilità per Vara Superiore sarà riaperta, sia pure a senso unico alternato. Tempi più lunghi per la SP53 ad Acquabianca ma tra una settimana ne sapremo di più dai tecnici della Provincia che stanno valutando come intervenire”.

“Un ringraziamento alle maestranze sia comunali che provinciali e alle imprese locali che, con competenza ed impegno, si stanno prodigando per riportare alla normalità il nostro comune”.