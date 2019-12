Danni maltempo a Savona, Caprioglio e Scaramuzza a Marmorassi per fare il punto della situazione

Marmorassi. Ieri sera nella frazione savonese di Marmorassi si è svolto un incontro tra autorità e abitanti della zona, per fare il punto della situazione in merito agli aggiornamenti sullo stato del territorio e delle infrastrutture dopo i recenti eventi alluvionali.

All’interno della SMS Tambuscio Marmorassi, luogo di riferimento per la popolazione che vive a Marmorassi, il sindaco Ilaria Caprioglio e l’assessore alla protezione civile Maurizio Scaramuzza hanno illustrato gli aggiornamenti in merito a fondi e interventi in corso e in progetto, oltre aver ascoltato le richieste e le segnalazioni dei presenti, che hanno rilevato alcuni aspetti da potenziare.

In occasione, il sindaco ha potuto rispondere ad alcune richieste sollevate dal pubblico, mentre altre, a causa di una situazione più delicata, dopo approfondimenti avranno anche loro una risposta nei prossimi giorni. Ad esempio, nel corso della riunione è stato segnalato un disservizio di TPL, che, quando si è registrata la frana in località Marmorassi, ha sospeso totalmente il servizio in zona.

In merito, Caprioglio ha contattato direttamente il presidente Saccone per avere chiarimenti, e, in loco, si è potuto sviluppare un dialogo che condurrà nella mattinata di oggi a trovare una soluzione per ripristinare in tutto o in parte il servizio pubblico (sospeso a causa di un potenziamento del trasporto nella tratta Savona-Valbormida e un limite di peso di una porzione di carreggiata lungo la strada di Marmorassi).

“Abbiamo cercato di creare un modo di lavorare nell’emergenza in cui il cittadino collabora con l’amministrazione” ha affermato il sindaco, che con la cooperazione di tutti istituirà a breve un canale di comunicazione diretto tra abitanti di Marmorassi e Comune di Savona, per poter rimanere in contatto in situazioni critiche e di emergenza. L’invito di Caprioglio, inoltre, è stato quello di iscriversi al canale Telegram, per avere tutte le informazioni dettagliate e in tempo reale in situazioni di allerta.

Gli abitanti della frazione hanno partecipato in molti alla riunione, hanno potuto esprimere le proprie difficoltà, comprese quelle degli sfollati, che non hanno ancora il permesso di poter recuperare alcuni oggetti personali nelle loro case. Sono state segnalare via interrotte, pericolose, bisognose di interventi, di cui il sindaco ha preso nota e ha richiesto l’intervento all’assessore Santi (alcune criticità vengono risolte a partire da questa mattina).

In riunione è anche emerso il tema sulle risorse economiche da investire sul territorio di Marmorassi. Il sindaco di Savona stamane, in merito, ha un incontro a Genova in Anci, per poter vedere accolta la richiesta dei fondi necessari per risolvere problemi di somma urgenza, mentre per gli interventi strutturali e di ripristino occorre attendere ancora.