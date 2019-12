Dalla Regione un milione e 240 mila euro per l’integrazione degli studenti diversamente abili

Regione. La giunta regionale ha deliberato, per l’esercizio finanziario 2019, lo stanziamento di un milione e 240 mila euro per interventi da destinare all’integrazione scolastica e formativa degli studenti diversamente abili. Lo annuncia il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

La somma è così suddivisa: 500.000 euro per contributi ai Comuni per interventi diretti o indiretti a sostegno delle fasce deboli; 740.000 euro per contributi alle Provincie per interventi diretti o indiretti a sostegno delle fasce deboli.

La cifra sarà assegnata nel seguente modo: 840.000 euro all’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento (ALISEO) per l’integrazione scolastica e formativa degli studenti diversamente abili; 400.000 euro all’Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento (ALFA) per l’attivazione degli interventi volti all’integrazione degli studenti disabili nei percorsi di istruzione e formazione professionale compreso IV anno e il Sistema Duale.

È rinviato a successivi provvedimenti dirigenziali il riparto delle suddette somme ai soggetti beneficiari secondo i criteri indicati nel piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo anni 2011-2013.