Dalla Regione 280 mila euro aggiuntivi ai volontari Aib

Regione. Altri 280 mila euro aggiuntivi ai volontari Aib. A stanziarli l’assessore regionale all’anticendio boschivo, Stefano Mai.

“Si tratta di un intervento molto importante – afferma l’assessore Mai – I volontari antincendio sono fondamentali per la nostra regione. Si dedicano con passione e altruismo, salvando vite e tutelando i nostri boschi dagli incendi. Quest’anno ho già stanziato 208 mila euro per le associazioni e i gruppi comunali e intercomunali. Con questi nuovi fondi saranno possibili attività fondamentali per tutta la Liguria”.

“Questi fondi hanno due finalità importanti. Metà dell’intera somma dovrà essere utilizzata per rendere operativi nuovi volontari. La restante parte potrà essere utilizzata per potenziare le squadre antincendio, ad esempio acquisendo attrezzature, dispositivi di protezione individuale o mezzi”.

I fondi sono ripartiti per il 50 per cento in parte uguale a ogni provincia, per il restante 50 per cento in base al numero di volontari operativi. Verranno erogati ai quattro coordinamenti provinciali, rispettivamente: 74.701 euro a Genova. 81.763 euro a Savona. 68.793 euro a Imperia. 54.743 euro a La Spezia.

“Questi ulteriori contributi recuperati a fine anno andranno a rafforzare ancor più il sistema regionale dell’antincendio boschivo, per il quale nei prossimi due anni saranno attivati circa 2 milioni di euro attraverso il progetto europeo MedStar”.