Dalla Colombia a Vado Ligure: la Guardia di Finanza sequestra 47 chili di cocaina

Vado Ligure. Dalla Colombia al porto di Vado Ligure, passando attraverso la Spagna. Ecco il tragitto percorso da un mercantile, con a bordo un container contenente ben 47 chili di droga.

Si tratta di cocaina, sequestrata dalla Guardai di Finanza nell’ambito di un’operazione antidroga condotta nello scalo portuale vadese.

Al momento regna il massimo riserbo sulla vicenda da parte degli inquirenti, che non hanno rilasciato informazioni in merito alla vicenda.

Quel che è certo è che il tentativo di introdurre droga in Italia attraverso il porto di Vado Ligure non è una novità. L’ultimo episodio analogo, in ordine temporale, si è verificato a luglio di quest’anno, quando erano stati sequestrati altri 60 chili di cocaina, suddivisa in una cinquantina di panetti, trovati all’interno di alcuni container che trasportavano banane in arrivo dal Sud America.