Da Finale Ligure al Gaslini: il villaggio di GiuEle regala una giornata speciale ai bambini dell’ospedale

Finale Ligure. Si è svolta l’attesa visita di Babbo Natale ai bambini dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Babbo Natale è arrivato accompagnato dai suoi inseparabili amici Elfi, partiti tutti insieme di buon’ora dal Villaggio di Natale di Finale Ligure. La colorata e festosa truppa ha portato un po’ di allegria e spirito natalizio a numerose famiglie, bambini, medici e infermieri che li hanno accolti con gioia.

Il Villaggio di Natale di Finale Ligure ha siglato infatti quest’anno un’importante partnership con l’associazione Gaslini Onlus per il progetto Accogliere oltre che Curare. Attraverso la campagna Insieme a chi Vuoi Bene il Villaggio devolverà una parte dell’incasso proveniente dai pacchetti acquistabili on-line a questo importante progetto, rivolto ai piccoli pazienti del Gaslini di Genova e alle loro famiglie.

Una visita davvero speciale negli spazi degli ambulatori dell’Ospedale di Giorno e nel Reparto Clinica Pediatrica e Reumatologia: un momento di festa per tutti i bambini e le loro famiglie. Babbo Natale e i suoi Elfi hanno portato una ventata di gioia, di magia e di colore per i corridoi dell’ Ospedale Pediatrico: tanta la curiosità e tante le richieste di foto con Babbo Natale, che ha regalato un sorriso a tutti i bambini che non possono trascorrere le ore spensierate e di festa insieme alla propria famiglia al Villaggio di Natale di Finale Ligure.

“Invitiamo tutti i nostri clienti – spiega Elena Granaiola del Villaggio di Natale – a cercare il bollino rosa di fianco ai pacchetti in vendita on line sul nostro sito. Potranno così concretamente aiutare Gaslini Onlus nel progetto Accogliere oltre che Curare”.

I fondi raccolti dalla vendita dei pacchetti di ingresso alle attrazioni, agli spettacoli e alle esperienze al Villaggio di Natale (sul sito web www.ilnataledigiuele.it) saranno destinati al Centro accoglienza bambini e famiglie che supporta e offre aiuti concreti per le prime e più urgenti necessità dei genitori in difficoltà dei piccoli degenti che arrivano da fuori regione.

“Siamo veramente grati e ringraziamo di cuore il Villaggio di Natale di Finale Ligure – ha dichiarato Maurizio Luvizone, segretario generale Gaslini Onlus – che quest’anno si è unito a noi regalandoci una bella iniziativa di festa e di solidarietà”.