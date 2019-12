Da Cosseria alla corte del maestro Iginio Massari: si realizza il sogno di Kevin Bardella

Cosseria. Talento, entusiasmo e voglia di imparare: queste le doti del giovane Kevin Bardella di Cosseria, che il 10 dicembre inizierà lo stage alla corte di Iginio Massari, il re dei dolci, eletto pochi mesi fa dal World Pastry Stars miglior pasticciere del mondo.

Per Kevin si tratta di una grande occasione, che non è affatto piovuta dal cielo ma, anche grazie alla sua formazione, e, non da ultimo, al Dna famigliare, potrà iniziare un’avventura davvero memorabile.

Il giovane cosseriese si è diplomato nel luglio 2018 all’Istituto Alberghiero Giolitti di Mondovì, e dopo l’esperienza estiva a Bilbao ha lavorato un anno con la mamma, Tamara Urrù, titolare insieme ai genitori della panetteria-pasticceria L’Oasi del pane di Carcare.

A settembre si è poi iscritto al corso superiore si pasticceria alla scuola Alma di Gualtiero Marchesi, e da lì è stato selezionato per la specializzazione nella fucina regale del maestro Massari, a Brescia, dove Kevin avrà tre mesi e mezzo per cercare di carpire i segreti di un’arte che sorprende e soddisfa anche i palati più esigenti.