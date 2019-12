Savona. “Guardando la Smeralda questa mattina ho pensato a quando ho visto attraccata lì la Costa Riviera. Era il 1 novembre del 1996”. Sono queste le parole cariche di evidente soddisfazione di Rino Canavese, presidente di Autorità Portuale, che per più di 20 anni ha creduto fortemente nella possibilità di portare le crociere a Savona. Un sogno realizzato e sancito oggi dall’inaugurazione di Costa Smeralda.

“È un’emozione grande vedere questa nave – ha proseguito – Non ci credeva nessuno. Mi dicevano che ero matto a pensare alle crociere a Savona. E invece eccola qua”.

di 147 Galleria fotografica Costa Smeralda, le immagini della presentazione









Soddisfazione condivisa anche da Luciano Pasquale, presidente della Camera di Commercio, che ha aggiunto: “È un piacere constatare che, quando si lavora bene, si guarda al futuro anche un po’ più in la. Costa Smeralda per Savona è un qualcosa di unico, a cui nessuno credeva. Ogni crocerista che scende e gira lascia un buon risultato in termini di potere d’acquisto e di euro che ricadono sul nostro territorio tutto l’anno”.

“E, inoltre, avere un terminal crociere con tutti i servizi a passeggeri e navi qui a Savona significa avere un’azienda insediata che da lavoro a 150 persone tutto l’anno”, ha concluso.

LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA NAVE