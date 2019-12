Costa Smeralda, Signorini: “Savona pronta a diventare un unicum a livello mondiale”

Savona. “Vederla in questo porto fa un effetto bellissimo, sembra quasi la duplicazione a mare della città, una città moderna e tecnologicamente molto avanzata”.

Non nasconde il suo entusiasmo Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità portuale, intervenuto questa mattina a Savona in occasione della presentazione di Costa Smeralda, la nuova ammiraglia di Costa Crociere.

Spiega Signorini: “Colpisce vedere che a 50 metri dal centro storico, il porto si sia attrezzato per ospitare un gigante del mare di questo tipo, con investimenti su banchine, fondali e bitte. Uno spettacolo di fine anno degno degli sforzi fatti”.

L’arrivo della nuova ammiraglia, tuttavia, oltre allo stupore ha portato anche alcuni cittadini ad interrogarsi sull’impatto ambientale: “Penso che sia giusto confrontarsi sempre con la città e con i cittadini – commenta Signorini – perché sviluppo, progresso e investimenti portano sempre qualche esternalità negativa. L’impatto sull’ambiente, sul traffico e dal punto di vista paesaggistico sono tutti fattori che vanno spiegati senza paura, confrontandosi, e modificando, se necessario, gli aspetti che sono da correggere. Da questo punto di vista, in particolare, Lng è un’ottima notizia per Savona, è un combustibile meno inquinante di quelli tradizionali”.

La nuova Costa Smeralda, infatti, può vantare un impianto di alimentazione a Lng (un gas naturale liquefatto), meno inquinante rispetto ai combustibili utilizzati tradizionalmente dalle navi di queste dimensioni.

Sull’impatto che la nuova arrivata avrà sull’economia della città, Signorini non ha dubbi: “Savona si candida ad essere un unicum a livello internazionale, perché parlare di una conurbazione urbana di circa 100 mila abitanti che racchiuda tutti questi terminal è una ricchezza straordinaria al servizio del territorio. È un turismo che guarda al terzo millennio, con una ricaduta sull’economia savonese davvero significativa. Basti pensare che, secondo uno studio effettuato da Costa, si stima un indotto tra i 70 e i 100 euro a passeggero” ha concluso Signorini.

LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA NAVE



Ilaria Cavo, assessore regionale con deleghe alla comunicazione, alla formazione e alle politiche giovanili e culturali, è intervenuta alla presentazione di Costa Smeralda portando di saluti del presidente Giovanni Toti, impegnato sul fronte della nuova allerta meteo in corso in queste ore: “Sono davvero tanti gli aspetti che si possono toccare parlando e meravigliandosi di questa nave. Si è parlato di ambiente e il messaggio ‘green’ di Costa Smeralda è molto forte, è il tratto che connota questa nave”.

Continua Cavo: “A bordo non sono ci sono solo i preziosissimi turisti e passeggeri, a bordo avviene anche qualcos’altro. Abbiamo personale assunto, formato e siccome io ho la delega alla formazione, penso sia importante evidenziare la somma di quello che abbiamo formato insieme a Costa e all’accademia della Marina Mercantile, come gli ufficiali di macchina, di coperta e le varie professionalità (tecnici ospitalità, esperti che intrattengono a bordo). Negli ultimi 2 anni e mezzo oltre mille assunti (968 già certificati) e questo è solo un punto di partenza perché questa nave e le altre che arriveranno rappresentano anche uno sbocco per il futuro occupazionale dei nostri giovani. C’è una parte economica, quindi, così come una parte culturale (come il museo presente a bordo). Costa Smeralda sarà l’ambasciatrice della nostra Regione e dell’Italia nel mondo. Investiremo ancora, ognuno nei propri settori, per andare incontro anche alle esigenze della compagnia”, ha concluso il suo intervento l’assessore regionale.