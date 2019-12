Savona. “Questo è un messaggio che voglio dare alla città: state sereni, la sicurezza di questa nave è imbattibile“. Così Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere, ha voluto rassicurare chi a Savona è preoccupato dall’arrivo sotto la Torretta di una grande nave alimentata a LNG (gas naturale liquefatto) come la nuovissima Costa Smeralda, che proprio oggi verrà presentata ufficialmente per poi partire domani per la sua prima crociera.

La nuova ammiraglia Costa è infatti alimentata a LNG, il nuovo combustibile in grado di garantire emissioni ridotte e quindi un minore inquinamento. A Savona, però, c’è un movimento di persone contrarie al suo arrivo proprio a causa di questa tecnologia, per via dei potenziali rischi per la sicurezza in caso di esplosione (leggi). Palomba non si è sottratto alle domande sul tema: “Noi siamo assolutamente aperti al dialogo – spiega – stiamo organizzando per il 23 gennaio un convegno con gli esperti di settore proprio per rispondere alle preoccupazioni in maniera serena. Io non credo che enti certificatori come il Rina e la Capitaneria avrebbero dato l’ok se la nave non fosse sicura”.

Oltretutto, spiega, la Smeralda non è la prima nave del gruppo alimentata a LNG: “Prima è arrivata la gemella Aida Nova – ricorda Palomba – Esternamente sembrano la stessa nave, all’interno hanno tutta un’altra anima. Se abbiamo pensato a eliminare il fumaiolo giallo? Assolutamente no. Mai”.

D’altro canto c’è anche chi a Savona si è “innamorato” della nuova nave: ieri centinaia di curiosi sono accorsi in Darsena per vedere l’arrivo della mastodontica ammiraglia. “Sicuramente l’impatto della nave da terra è grandioso – ammette il direttore generale – Ho visto questa nave nascere su carta e ne ho seguito la costruzione, vederla completata è davvero un’emozione. Per un genitore l’arrivo di un figlio è sempre un momento di orgoglio ed emozione, e la Smeralda posso considerarla una mia bambina”.

Una nave destinata anche a dettare nuovi standard nel settore: “La vita del crocerista a bordo cambia non perché la nave è più grande, ma perché offre tante alternative in più agli ospiti – chiarisce Palomba – C’è un teatro che verrà utilizzato per spettacoli con intrattenimento ‘verticalizzato’ per la nazionalità dell’ospite, mentre nel Colosseo ci saranno attività più acrobatiche e produzioni vere e proprie destinate a tutti. La nave ci dà la possibilità di personalizzare sempre di più il prodotto andando incontro alle esigenze dell’ospite”.

Palomba ha poi descritto così la nuova ammiraglia nel corso della conferenza stampa: “Un gioiello, sintesi di bellezza, design e tecnologia all’avanguardia. Questa è la nave più bella del mondo. Savona è la nostra casa da oltre 20 anni ed è l’esempio di maggior successo di questo dialogo partecipativo con il territorio. Un porto a vocazione turistica: Savona è nella top 10 dei porti più importanti del mondo crocieristico. Costa Smeralda vuole offrire un nuovo modo di intendere la crociera. Con questa nave, concepita per essere una vera e propria smart city itinerante, Costa segna un’altra tappa fondamentale per l’intero settore delle crociere. La propulsione a gas naturale liquefatto è un elemento fondamentale, ma la nave è molto, molto di più: ha soluzioni innovative per la salvaguardia ambientale ed è all’avanguardia sul piano della sostenibilità. E’ destinata a designare nuovi standard per il settore, mantenendo intatta la centralità della sicurezza per noi. Il futuro oggi è qui”.

“Abbiamo investito nella propulsione a gas, tecnologia a cui anche altri oggi stanno guardando con interesse (nel 2015, quando abbiamo iniziato a costruire la nave, la tecnologia a gas non era nel settore crocieristico) – ha proseguito – Questa nuova nave è determinante per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 (-40% entro il 2020, questo è l’obiettivo). E’ importante sottolineare che questa nave è caratterizzata da sistemi innovativi. L’unicità della nuova ammiraglia risiede anche nel concetto e nello sviluppo di un prodotto diverso, progettato per raggiungere un nuovo pubblico. Risultato della nostro capacità di guardare avanti, di creare un prodotto distintivo, un luogo dove i cittadini potranno vivere un’esperienza indimenticabile. Fondamentale sarà interconnetterci con la città che ci ospita per creare le giuste sinergie: uno studio che abbiamo fatto qualche mese fa parla di un impatto economico di Costa su Regione Liguria per più di 500 milioni di euro, 3300 posti di lavoro creati, di cui più di mille direttamente impiegati”.