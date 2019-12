Savona. “E’ un momento davvero importante per Savona, per la nostra città, in particolare in un momento difficile come questo… Per i crocieristi stiamo lavorando a tre nuovi percorsi turistici che partiranno dalla Torretta, a nuovi walking tour e ci saranno novità anche sul fronte del turismo religioso per valorizzare ‘Savona città dei Papi’: è una grande opportunità che dobbiamo cogliere”.

Così il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio durante l’inaugurazione della Costa Smeralda. “I crocieristi che sbarcano a Savona saranno i testimonial di Savona in Italia e nel Mondo”.

“La presenza di Costa Smeralda rappresenta un trampolino di lancio per la nostra città: il connubio tra Savona e Costa Crociere arriva da lontano (1996), tra qualche anno festeggeremo le nozze d’argento”.

“Da parte dell’amministrazione comunale c’è stato grande impegno e abbiamo sviluppato un lavoro in sinergia con le associazioni di categoria, cercando di fare squadra e operare per un indotto virtuoso e di beneficio per Savona grazie a questa nuova nave in grado di ospitare sei mila passeggeri, ovvero il 10% dei cittadini di Savona” aggiunge il primo cittadino savonese.

“Auspichiamo che proprio in relazione alle difficoltà attuali di Savona e della provincia la Smeralda possa rappresentare una svolta, anche simbolica e di immagine per la nostra città. E’ una nave sostenibile, alimentata a LNG, e questo deve rassicurare e tranquillizzare i cittadini rispetto a certe preoccupazioni su inquinamento e risvolti ambientali: Savona fa parte del patto dei sindaci e presso la CE Savona è stata una tra le tre città italiane (con Torino e Milano) che hanno presenziato al Day of Cities per parlare di tutte le misure messe in campo dal comune in materia di ecosostenibilità” conclude.