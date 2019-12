Costa Crociere-Enpa: “I fuochi d’artificio si fanno e rispettano la sicurezza di persone, animali e ambiente”

Savona. Lo spettacolo pirotecnico previsto il 20 dicembre alle ore 23, in occasione dell’arrivo di Costa Smeralda in città, si farà. A comunicarlo Costa Crociere, che specifica si tratterà di uno spettacolo “costituito da fuochi a terra, meno rumorosi rispetto ai fuochi aerei utilizzati di solito in questo tipo di spettacoli”.

Il chiarimento viene offerto in seguito alla preoccupazione e alla richiesta di Enpa di “utilizzare i moderni sistemi già disponibili, non rumorosi nè esplodenti, quali fontane luminose e droni adornati da led multicolori che, manovrati da terra con appositi software, compiono elaborate evoluzioni e formano figure colorate”.

La proposta di Enpa, oltre essere riferita al Comune di Savona (e accolta con la cancellazione dello spettacolo pirotecnico previsto per Capodanno), è stata allargata a Costa Crociere e Autorità di Sistema Portuale, per evitare “inevitabili i gravi inconvenienti a persone anziane e sofferenti, nonché ad animali domestici e selvatici che vivono in città”.

In merito, Costa Crociere afferma che: “Gli articoli pirotecnici utilizzati rispettano tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva europea 2013/29/UE, recepita dal D.Lgs 123/2015, che riguarda tra le altre cose anche le emissioni sonore e la salvaguardia di persone, animali e ambiente“.

“I fuochi saranno sparati dalla Fortezza del Priamar – concludono da Costa – Ci auguriamo che questo spettacolo possa essere un omaggio gradito a tutti i cittadini savonesi per festeggiare insieme l’arrivo della nuova ammiraglia”.