Coppa Liguria, Seconda Categoria: Vadese-Oneglia, la cronaca diretta (LIVE)

Quiliano. Coppa Liguria di Seconda Categoria. La Vadese riceve l’Oneglia nella terza e conclusiva giornata della seconda fase. Fischio d’inizio al campo “Picasso”, questa sera, ore 20.30.

La classifica del triangolare è al momento così composta: Vadese, Oneglia Calcio 3, Calizzano 0. Dati i seguenti risultati (Oneglia-Calizzano 2-0; Calizzano-Vadese 1-6), gli azzurrogranata di mister Saltarelli si qualificherebbero alla semifinale anche con un pareggio, in virtù della migliore differenza reti.

Tabellino:

Vadese-Oneglia 2-2 (31′ Marchi, 38′ Tona – 9′ Magrassi, 32′ Schievenin)

Vadese: Provato, Venneri (67′ Paladin), Addice (67′ Enzi), Cirio, Suetta, Marchi, Montalto, Rebottaro (88′ Cavalleri), Tona (63′ M. Quaglia), Giannone, Giacchino (86′ Manzani)

A disp.: Cancellara, Pulina. All. Saltarelli

Oneglia: Amoretti, Vassallo, Alloisio, Ammonti, Combi, A. Quaglia, Schievenin, Damasco, Magrassi (76′ Reviglio), Gagliano (60′ Canavese), Ilacqua

A disp.: Testini, Graglia, Ricotta, Basso, Parodi.

Arbitro: Delfino (Genova)

Note: Serata gelida, fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti; Angoli 4-3. Recuperi 0′ e 3′. Spettatori 30 circa.

Cronaca diretta:

4′ Montalto, affondo sulla sinistra. Fugge a tre avversari e si porta sul fondo: tiro sull’esterno della rete.

8′ Altra azione personale di Montalto, il quale viene chiuso in corner dal portiere ospite.

9′ Gol Oneglia! Magrassi scatta sul filo del fuorigioco, stoppa a seguire e fredda Provato in diagonale. Proteste locali per la posizione dell’attaccante imperiese. 0-1.

13′ Reazione Vadese. Marchi, doppia finta a centro area e conclusione a botta sicura. Un difensore onegliese si immola e salva.

18′ Punizione Vadese dai venticinque. Va Cirio, Amoretti blocca a terra.

A seguire, girata col sinistro al volo di Suetta dagli sviluppi di un corner; leggermente a lato.

23′ Nuova opportunità Vadese. Giannone dal limite imbecca Giacchino sulla destra. Tiro rasoterra sul primo palo, fuori di poco.

31′ Gol Vadese! Marchi coglie di sorpresa Amoretti con un tiro a palombella dal vertice sinistro dell’area. Il portiere ospite battezza male la trattoria: la sfera si infila beffarda sotto la traversa. 1-1.

32′ Gol Oneglia! Traversone dalla destra Schievenin svetta perentoriamente nell’area piccola , anticipando il diretto marcatore. Immediata e cinica reazione degli imperiesi. 1-2.

38′ Gol Vadese! Giannone, destro dal limite: Amoretti respinge coi pugni. Giacchino sulla respinta ribatte in modo sbilenco. La palla sopraggiunge però a Tona, il quale riceve, converge verso il centro e batte Amoretti con un fendente a giro. 2-2.

45′ Fine primo tempo: Vadese-Oneglia 2-2.

46′ Inizio secondo tempo (21.22).

46′ Locali subito in attacco. Giacchino non riesce nella deviazione vincente sottomisura.

60′ Sostituzione Oneglia. Esce Gagliano, entra Canavese.

63′ Cambio Vadese. Quaglia subentra a Tona.

67′ Prosegue la girandola delle sostituzioni. Nei locali escono Addice, e Venneri. Entrano Enzi e Paladin.

Nella ripresa la Vadese tiene sempre in mano il pallino del gioco, apparendo però meno efficace negli ultimi venti metri.

Dagli sviluppi di un angolo dalla destra: proteste azzurrogranata per un tocco a mano larga in area di un giocatore ospite, parso evidente dagli spalti.

76′ Sostituzione negli imperiesi. Esce Magrassi, entra Reviglio.

78′ Grande opportunità Vadese. Montalto sulla destra; slalom in serpentina in mezzo a due a servire Giacchino, a centro area, su un piatto d’argento. I veterano attaccante di casa non è in serata e sciupa a porta praticamente vuota.

86′ Cambio Vadese. Fuori Giacchino, dentro Manzani.

88′ Quinta e ultima sostituzione nella formazione allenata da Saltarelli. Esce Rabottaro, entra Cavalleri.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+5 Fischio finale: Vadese-Oneglia 2-2.

LA VADESE SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI