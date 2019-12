Coppa Italia di Eccellenza: Albenga e Sestri Levante si affronteranno alla Sciorba

Albenga. È stata decisa la sede della finale regionale ligure della Coppa Italia di Eccellenza. Albenga e Sestri Levante si affronteranno lunedì 6 gennaio alle ore 15 sul campo La Sciorba di via Adamoli a Genova.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, persistendo parità, verranno calciati i tiri di rigore.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Promozione, la semifinale tra Taggia e Praese è stata rinviata a data da destinarsi. Inizialmente era prevista per il 5 gennaio, ma quel giorno i giallorossi saranno impegnati in un recupero.

Domenica 5 gennaio alle ore 15 al Raso-Scaramuccia di Levanto si giocherà l’altra semifinale, tra Sammargheritese e Don Bosco Spezia.