Consiglio illegittimo? Il sindaco di Ceriale: “La minoranza scarica sui cittadini le sue responsabilità”

Ceriale. “Non è mia abitudine replicare a polemiche, a mio avviso strumentali, come quelle alimentate dal gruppo di minoranza interno al Consiglio comunale di Ceriale. Non posso però condividere accuse più o meno velate nei confronti di un funzionario che fino a prova contraria e per ammissione, degli stessi consiglieri in passato, è sempre stata disponibile ed equilibrata nel suo comportamento”.

Così il sindaco di Ceriale Luigi Romano torna sulla polemica della mancata surroga per il consigliere di minoranza Nicolangelo D’Acunto. Una presa di posizione che arriva dopo le parole pronunciare dagli esponenti di opposizione in merito alla seduta dell’ultimo Consiglio comunale.

“L’interpretazione data nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, per quanto a mia conoscenza, non è nata in occasione della seduta consigliare, ma è frutto di accurati confronti con altri funzionari e valutazioni su atti e situazioni analoghe. Si tratta oltretutto di una problematica che non capita spesso nei Consigli comunali” aggiunge.

“Mi chiedo, però, come sia possibile arrivare a questa situazione in cui i candidati di una stessa lista non sono riusciti a decidere tra loro chi doveva essere il sostituto del consigliere D’Acunto. Una domanda che ho posto, senza ricevere risposta, anche ai consiglieri Dani e Cammarata”.

“Alla faccia dell’affermazione “tra noi non c’è nessuna spaccatura”… Da quando sono state date le dimissioni di D’Acunto, i consiglieri Distilo e Mazzone sono mai riusciti a parlarsi tra loro o tramite il resto del gruppo? Evidentemente NO”.

“E di questa loro divisione ne dovrebbe essere responsabile l’amministrazione comunale e i suoi organi istituzionali?”.

“In situazioni di normale dialogo, all’interno di uno stesso gruppo consigliare, la soluzione sarebbe stata fornita dai consiglieri di minoranza il giorno dopo le dimissioni del loro candidato sindaco, senza alimentare una polemica inutile e tantomeno senza bloccare le attività del Consiglio comunale. Le conseguenze le vedremo prossimamente: mi auguro, tuttavia, che in futuro la minoranza si concentri di più nella discussione di argomenti concreti per l’interesse dei cittadini e non su questioni di carattere personale e non comprensibili alla comunità cerialese” conclude il sindaco Romano.