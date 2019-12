Concerti, teatro, enogastronomia, rievocazioni storiche: sfavillante fine settimana di eventi in provincia

Provincia. “Non è più la morbidezza del fiore ma vi è del grano disseccato, pieno, fecondo, che rende sicura la stagione invernale”, scriveva il francese Honoré de Balzac nell’Ottocento. Pregnante e fertile è in effetti il “terreno” di IVG Eventi che possiamo “coltivare” in questo rigido periodo dell’anno sia al livello dell’amico mare sia nelle amate alture.

Il primo “raccolto” lo si potrà compiere a Savona: qui, come germogli, “spunteranno” le doti canore e performative del Coro Le Verdi Note dell’Antoniano di Bologna, graditi ed eccezionali protagonisti di un suggestivo concerto per aiutare le famiglie in difficoltà.

Di pregevole fattura sarà anche l’esibizione dell’Uspensky Trio nel centro storico di Vado Ligure, dove fioriranno soavi note di musica classica.

Ad Albenga le “bambine” Chiara Lagani e Fiorenza Menni racconteranno la loro “fatica” “Da parte loro nessuna domanda imbarazzante”, tratta dalla tetralogia “L’amica geniale” di Elena Ferrante.

Ad Albissola Marina l’imminente Natale ci porta indietro nel tempo: “per” Ordine del Gheppio saremo infatti “condannati” a rivivere gli antichi combattimenti tra i soldati e duelli tra i nobili dell’“Albissola Medievale”.

Sabato 14 dicembre Savona farà da splendida cornice al suggestivo concerto a scopo benefico del Coro Le Verdi Note dell’Antoniano di Bologna. Il ricavato sarà utilizzato per assistere 130 famiglie segnalate da assistenti sociali, Comune di Savona, ASL, Salute Mentale e meno abbienti.

Il coro nasce nel 1989 da un’idea di Mariele Ventre per dare l’opportunità ai bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano, una volta cresciuti, di continuare a trasmettere attraverso la musica corale i valori dello “Zecchino d’Oro” e dell’Antoniano non solo ai bambini ma anche ai giovani e agli adulti di tutte le età. Prima del 1989 il coro si riuniva spontaneamente sotto il nome di Gruppo Tau.

Oggi il gruppo è costituito anche da ragazzi che non hanno fatto parte del coro da piccoli. Le Verdi Note sono composte da ragazzi a partire dai 15 anni. La preparazione corale è affidata a Stefano Nanni mentre la regia teatrale a Fabiola Ricci. La direzione artistica e organizzativa è di Sara Casali e Alessio Zini, ex allievi di Mariele Ventre, da sempre legati all’Antoniano in veste di coristi, autori e collaboratori.

Le festività natalizie a Vado Ligure continuano! Sabato 14 dicembre a partire dal mattino lungo le vie del centro cittadino si ripeterà il Mercatino di Natale.

Alla sera la Parrocchia San Giovanni Battista ospiterà un imperdibile concerto di musica classica in cui si esibirà l’Uspensky Trio, proveniente dall’Uzbekistan e composto da O. Rusina al violino, D. Tishaeva al violoncello e O. Tarasevich al pianoforte.

Albenga. La Kronostagione prosegue sabato 14 dicembre con un focus su Chiara Lagani, che in prima regionale porta in scena lo spettacolo “Da parte loro nessuna domanda imbarazzante”, tratto dalla tetralogia “L’amica geniale” di Elena Ferrante con la drammaturgia di Chiara Lagani e interpretato da lei stessa e Fiorenza Menni.

La pièce si divide in due momenti. Nel primo le due protagoniste gettano per sfida le loro bambole nelle profondità di uno scantinato nero. Quando vanno a cercarle le bambole non ci sono più. Convinte che don Achille, l'”orco” della loro infanzia, le abbia rubate, un giorno le bambine trovano il coraggio di andare a reclamarle.

Il secondo momento è la storia di due bambole: sono forse le due bambole perdute? Nello spazio scuro e altamente simbolico in cui sono state abbandonate le due figure si muovono e raccontano senza parole la loro storia. Quali eventi si consumano nel recesso misterioso e non scritto (della storia, del romanzo) che le ha prima accolte e poi fatte scomparire?

Finale Ligure. Sabato 14 dicembre sera e domenica 15 dicembre pomeriggio a Finalborgo andrà in scena lo spettacolo “La storia di Grusa e di Paca”, scritto e diretto da Roberto Tesconi e allestito dai partecipanti al laboratorio a cura dello stesso Tesconi, il cui ricavato sarà devoluto al progetto ANFFAS “Non Uno Meno”.

Una favola per ragazzi e adulti con undici interpreti per diciannove personaggi (come l’anno che si sta per concludere), che traccia il bizzarro ritratto di come due personaggi femminili di altrettanti periodi diversi vengono unite dallo stesso destino.

La vita della giovane Paca, che vive quasi nel nostro tempo, s’intreccia con quella dell’adulta Grusa, che vive in un periodo remoto. Le loro storie si intrecciano misticamente e alla fine le due donne condividono un solo attimo di identificazione.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre il Natale ci porta indietro nel tempo: Albissola Marina diventerà infatti “Albissola Medievale”.

Su iniziativa del consigliere delegato al Turismo Enrico Schelotto l’associazione Ordine del Gheppio, tra gli organizzatori di “Cairo Medievale”, porta questo format interessante e di successo per la prima volta anche ad Albissola Marina. Due giornate di danze, combattimenti, locande, soldati e nobili, a cui tutti sono invitati per rimanere incantanti da un’Albissola mai vista.

L’Ordine del Gheppio si occupa di rievocazioni storico medievali ed è composto da persone amanti dello spettacolo e dell’intrattenimento che cercano di far rivivere un clima il più medievale possibile tramite costumi, banchi didattici e spettacoli di ogni genere.

Alassio. Dopo la seconda edizione della Fiera De.Co. da venerdì 13 dicembre si tiene il Mercatino dei Sapori Italiani: prelibatezze ed eccellenze delle regioni italiane nel suggestivo Villaggio di Natale, allestito sotto una cascata di luci in piazza Matteotti, uno dei punti strategici di “Alassio Christmas Town”.

Nelle caratteristiche casette, accanto alla Baita di Babbo Natale e a quella dedicata ai più piccoli con giochi e truccabimbi, l’Associazione GustItalia 2.0 raduna tipicità e sapori della tradizione italiana: da Piemonte, Lombardia, Umbria, Sicilia, Sardegna e ovviamente Liguria arriveranno dolci, salumi e pasta ma anche infusi e articoli natalizi.

Ci saranno anche il nuovo brand Arascìn e la Cooperativa Mare di Albenga con il suo street food a base di acciughe nostrane.