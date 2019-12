Savona. “Hai un coniglietto, una cavia, un pappagallino, una tartaruga, un furetto? Vuoi conoscere come tenerlo al meglio e le prime cure di soccorso in attesa del tuo veterinario? Trovi un animale selvatico in difficoltà e non sai cosa fare, chi chiamare? Allora vieni il 6 dicembre, le nostre veterinarie ti spiegheranno tutto”.

E’ l’invito della Protezione Animali savonese, associazione privata di volontari, che soccorre in provincia di Savona quasi tremila soggetti in difficoltà di fauna selvatica, esotica, minore, semidomestica, da cortile, marina, eccetera. Alle ore 20,30 di venerdì 6 dicembre, in via Nazionale Piemonte 58r (in fondo a corso Ricci, sopra il supermercato In’s), presso la sala riunioni della società Acquasystem le dottoresse Valentia Doria e Valentina Casu, assieme ai volontari dell’Enpa, forniranno utili ed interessanti informazioni ed istruzioni.

Foto 2 di 2



“L’ingresso è libero ma saranno gradite offerte che verranno direttamente utilizzate per animali bisognosi – spiegano – Enpa infatti pur chiamandosi ente nazionale, non ha alcuna dipendenza – né finanziamenti – dallo stato italiano”. L’associazione fa peraltro appello “a non comprare mai animali esotici” e ricorda che “il possesso di animali selvatici è vietato e, dopo il primo soccorso, vanno consegnati agli enti autorizzati come, in provincia di Savona (per animali ivi trovati), l’Enpa”.

Per info: Enpa 019 824735, Silvia 347 4152715.