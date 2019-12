Code sulla A26, rallentamenti in A10, a passo d’uomo in A7: autostrade nel caos

Liguria. Resta difficile la situazione viabilità sulle autostrade ligure per le criticità post maltempo: tratte martoriate da cantieri urgenti sorti in queste settimane.

Sulla A10, e forse non fa più notizia, code e rallentamenti in direzione Genova tra Pegli e Genova Aeroporto, a causa del traffico intenso non assorbito dalla circolazione “temporanea” arrangiata a seguito del crollo del Morandi.

Criticità in A7, dove abbiamo code a tratti verso Genova a causa dei cantieri sui alcuni viadotti, che impongono una restringimento di carreggiata. Situazione complicata dall’avaria di un mezzo tra lo svincolo con l’A12 e Bolzaneto, direzione nord, che ha creato altre code, arrivate fino in A12.

E poi l’A26, con centinaia di tir incolonnati in entrambe le direzioni, in attesa di poter superare il by pass che consente il salto di carreggiata all’altezza dei viadotti Pecetti e Fado, finiti “sotto i ferri” d’urgenza.

Una situazione di caos viario e di mobilità che persiste in Liguria.