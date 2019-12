Claudio Scajola raduna i fedelissimi, tra loro anche il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio

Savona. Non ha sciolto la riserva su quale schieramento andrà ad appoggiare alle prossime elezioni regionali ma, di fatto, ha dato inizio alla campagna elettorale. L’ex ministro Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia, ha chiamato “a raccolta” politici e amministratori a lui fedeli, ospiti del Cascin di Arzeno d’Oneglia.

Presenti oltre 30 sindaci e amministratori del ponente: a guidare la truppa il primo cittadino di Savona Ilaria Caprioglio. “Finora c’e un solo candidato, forse” ha detto Claudio Scajola alla platea, facendo intendere che i tempi non sono ancora maturi per le scelte. L’impressione è che la scelta dell’ex ministro possa arrivare solo tra febbraio e marzo, quando candidati, forze in campo e schieramenti saranno più chiari.

Tra i temi discussi anche quello del possibile “distacco” della Provincia di Imperia dalla Liguria con relativa richiesta di “annessione” al Piemonte, nell’ambito di un Piano strategico di sviluppo del territorio. Tra gli ospiti anche alcuni imprenditori tra cui l’industriale di Pieve di Teco Giacomo Marchisio che potrebbe essere uno dei candidati di “Polis” alle regionali.

Fonte Riviera24.it