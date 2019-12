Circuito Nord Ovest MTB: i biker saranno ad Alassio il 29 marzo

Alassio. Cinque gare per un sogno. Dopo il grande successo del 2019, il circuito Nord Ovest MTB riparte alla stragrande con un pokerissimo di eventi (anzi anche di più…) per far innamorare tutti i biker di un territorio vastissimo, che abbraccia Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, offrendo una straordinaria varietà di panorami, dal mare di Alassio alle vette aostane di La Salle, ma anche i più diversi terreni e un campionario pressoché completo di caratteristiche tecniche dei percorsi, per premiare tutti coloro che sapranno interpretare ogni tracciato. Un divertimento assicurato sia per i biker più capaci che per coloro che interpretano ogni Granfondo col semplice gusto della scoperta.

Il programma del circuito prenderà il via il 29 marzo con la tappa ligure, una classica del settore come l’11esima Granfondo Muretto di Alassio nella città savonese, considerata ormai un tempio delle ruote grasse. Lunga sosta fino al 7 giugno, data di un altro caposaldo del calendario come la Rampignado di Bernezzo (CN) giunta alla 27esima edizione, il 19 luglio poi viaggio fino a La Salle (AO) per il giovane ma già apprezzato Tour des Salasses, al suo secondo anno di vita; il 13 settembre novità assoluta con la prima edizione della Granfondo Giro di Bacco a Novi Ligure-Pasturana (AL), infine conclusione il 4 ottobre con l’immancabile appuntamento con la 22esima Prevostura di Lessona (BI).

Provvedere all’iscrizione cumulativa entro il 31 dicembre 2019 dà molti vantaggi: innanzitutto la possibilità di pagare di meno, appena 110 euro per cinque gare (successivamente si passerà a 125 euro) con un’iscrizione gratuita ogni dieci per le società; poi la possibilità di entrare nella griglia di merito in occasione della trappa inaugurale di Alassio. C’è poi un terzo vantaggio per tutti gli abbonati al circuito (per questo parlavamo di anche più di 5 eventi…): chi aderirà potrà infatti avere l’iscrizione scontata a 50 euro per la Monterosa Prestige, l’acclamata marathon di Brusson (AO) in programma il 27 giugno.

Le classifiche, sia assoluta che per categorie, saranno calcolate sulla somma dei cinque punteggi ottenuti nelle manifestazioni in programma, scartando però il peggiore nel caso siano state coperte tutte le prove. Il ricco montepremi sarà suddiviso fra i primi cinque di ogni categoria e le prime cinque società. Insomma, di motivi per iscriversi al Nord Ovest MTB ce ne sono davvero tanti, meglio non aspettare…