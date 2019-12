Christmas Cup: gli S-madonnari si aggiudicano la 17ª edizione

Varazze. Ottavo successo per Roberto Scavarda nella Christmas Cup, il tradizionale torneo di pallavolo amatoriale pre-natalizio organizzato dal B.C. Varazze Swindlers che quest’anno è stato in parte disputato nella palestra di Grana ad Albisola per la prolungata indisponibilità di alcune delle palestre varazzine.

Gli S-madonnari (foto sopra), dopo avere concluso in testa la fase a girone, si sono imposti in finale 3-1 (23-25; 25-21; 25-16; 25-13) sul Natale Di-Vino guidato da Roberta Ricci in un incontro bello e combattuto fino alla metà del terzo set. I primi due parziali hanno offerto agli spettatori presenti una pallavolo spettacolare, con scambi prolungati e grandi recuperi. Anche il terzo set è iniziato nel segno dell’equilibrio, ma sul 16-14 il Natale Di-Vino si è improvvisamente smarrito subendo ben undici punti consecutivi, senza poi riuscire a risalire la china nell’ultimo parziale.

Con questo successo, Scavarda raggiunge Francesco Colombo per numero di successi nella Christmas Cup. Il Vino Caliente Team di Colombo, dopo una partenza lanciata, non è neppure riuscito a salire sul podio perdendo 1-2 contro I te piaxan i me frixetti? di Paolo Valerio l’emozionante finale per il terzo posto conclusasi ai vantaggi.

Gli S-madonnari, oltre al già citato Roberto Scavarda, hanno schierato Laura D’Arrigo, Daniele Ferrari, Giuseppe Damele, Mauro Guido, Roberta Ratto e Laura Rondanin. Nel Natale Di-Vino di Roberta Ricci hanno giocato Nadia Pontillo, Lorenzo Goria, Gernando Bianco, Alessandro Arecco (alla sua prima finale), Alessandra Cesarano e le riserve Roberto Oddera e Monica Noè.

Anche quest’anno gli Swindlers stanno organizzando l’Open Provinciale di Volley, torneo ad inviti sempre con la formula delle squadre miste. La competizione, giunta alla 15ª edizione, prenderà il via dopo la pausa per le festività natalizie con la partecipazione di compagini amatoriali di tutta la provincia.

Natale Di-Vino