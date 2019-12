Chiusura A6, Olivieri: “Resta la Sp29 del Cadibona. Con riapertura traffico pesante massima attenzione”

Savona. “Comunicazione urgente di viabilità”, arriva direttamente dal presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri, attraverso la sua pagina Facebook, con importanti informazioni in termini di logistica e viabilità.

“A seguito di chiusura della A6 per avvenuto superamento riferimenti sistema sicurezza su movimento franoso, la Sp29 del Cadibona al momento risulta unico collegamento diretto A10 Savona Valbormida Piemonte”, ha spiegato Olivieri.



“Ma dalle 22, con riapertura del traffico pesante, si raccomanda massima attenzione per possibili sovraccarichi traffico. Per il detto traffico pesante si consiglia di proseguire per A10 e A26. In questo contingente contesto purtroppo e malgrado l’impegno di tutti alcuni disagi continuano ad essere inevitabili”, ha concluso.