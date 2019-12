Cesare Caviglia, Luminosa Bogliolo e Luca Pellegrino: ecco gli “Alassini d’Oro”

Alassio. Nella giornata di domani, presso il salone parrocchiale della Collegiata di Sant’Ambrogio, quattro cittadini alassini riceveranno il riconoscimento istituzionale più prestigioso che la Città di Alassio conia espressamente per chi nella propria vita, con il proprio impegno e valore ha portato e porta in alto il nome di Alassio, ovvero “L’Alassino d’Oro“.

I quattro cittadini che verranno premiati sono: Cesare Caviglia per il suo straordinario impegno pluridecennale sul fronte del volontariato in generale e della Protezione Civile in particolare non solo sul fronte alassino ma ovunque, in Italia e nel mondo si sia reso necessario la presenza di un supporto per la gestione delle emergenze; Luminosa Bogliolo protagonista di una stagione folgorante. Con le sue performance internazionali ha tenuto tutta la città col fiato sospeso, mettendo a segno oltre che a prestigiosi risultati il secondo miglior tempo di sempre negli ostacoli; Luca Pellegrino è invece un ricercatore presso il CNR di Genova. E’ il coordinatore di un team internazionale, finanziato dalla Commissione Europea, che sta lavorando ad un progetto che potrà consentire lo sviluppo di nuove tecniche di imaging funzionale ed anatomico del cervello umano negli studi di base e nelle applicazioni clinico-diagnostiche; infine l’Alassino d’Oro alla memoria va a Ennio Pogliano.

Il premio verrà consegnato nelle mani della moglie Eva. “Avremmo voluto consegnarlo nelle sue mani – il commento dell’amministrazione comunale – ed eravamo convinti di avere tutto il tempo per farlo…”. La città tutta ancora non riesce a credere di averlo dovuto salutare, indimenticato e indimenticabile presidente del Cnam Alassio e sempre in prima fila sul fronte del volontariato.