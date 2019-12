Ceriale, raccolta natalizia per le Guardie Ambientali d’Italia

Ceriale. “I volontari della neonata Organizzazione di Volontariato GADIT – Guardie Ambientali D’ITalia® – Coordinamento provinciale di Savona ringraziano la direzione e lo staff di Tigotà di Ceriale e la sua clientela per l’importante contributo donato all’associazione in occasione delle festività natalizie”. Per il primo anno infatti i Volontari GADIT hanno confezionato i pacchi natalizi in cambio di un’offerta libera.

L’attività si è svolta dall’1 al 24 dicembre e per tutti i giorni, raggiungendo un importante risultato in termine di raccolta fondi, che verranno impiegati per l’acquisto di nuove attrezzature che serviranno per il migliore intervento dei volontari.

“Il Coordinamento Provinciale – scrivono – è alla continua ricerca di volontari disposti a collaborare nei servizi e nelle attività dell’associazione svolte in favore della comunità e per il bene comune. L’attività di volontariato, completamente gratuita, sarà di supporto alle numerose attività dell’associazione. In un periodo in cui le associazioni di Protezione Ambientali e Protezione Civile sono chiamate a formare i cittadini del domani, anche la figura del volontario si trova al centro di questo cambiamento. La Nostra sezione continua nella ricerca di candidati per il primo corso di formazione per il rilascio dell’attestato di Guardia Ambientale Zoofila Volontaria – Guardie Particolari Giurate Volontarie decretate dalla Prefettura, oltre che Operatori Ausiliari di Protezione Civile; inoltre si è formata la squadra GADIT4Social gestito da alcuni volontari che si occupano di fornire aiuto a persone disagiate raccogliendo e consegnando generi di prima necessità (generi alimentari a lunga conservazione, abbigliamento e prodotti per animali)”.

Tutti coloro che desiderassero svolgere attività di volontariato possono contattare per ulteriori informazioni l’associazione al 3519304784 oppure scrivendo a gaditsv@gmail.com o compilando il form google cliccando https://forms.gle/vTzG4bn7N8RjFttV7.