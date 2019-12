Celle Ligure, Anas avvia i lavori di adeguamento idraulico del Rio Santa Brigida

Celle Ligure. Nella mattinata di lunedì Celle Ligure si sveglierà mentre saranno in corso i lavori di adeguamento idraulico del Rio Santa Brigida eseguiti da Anas.

In occasione del cantiere, Anas ha predisposto il senso unico alternato sull’Aurelia, a partire dal chilometro 565,120 fino al chilometro 565, 220. Inoltre, ricordano da Anas che “sarà in vigore il divieto di transito a tutti i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate”.

Il via ai lavori era stato sospeso nel mese di novembre per l’ondata di maltempo che aveva colpito la Liguria, ma è arrivato ieri dopo la riunione del COV (Comitato Operativo Viabilità). Riunione presieduta dal Prefetto di Savona alla presenza dei rappresentati della Provincia, del Comune di Celle Ligure, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’ordine e della Società Autostrade per l’Italia.

Il termine dei lavori è previsto per la metà di maggio 2020. Per i mezzi che superano le 3,5 tonnellate di massa è consigliata l’Autostrada A10 come percorso alternativo.