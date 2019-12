Celebrato anche ad Albenga il Confuoco: il ringraziamento del quartiere di Sant’Eulalia

Albenga. Domenica 22 dicembre il centro storico di Albenga si è animato con l’antica tradizione del Confuoco (U cunfògu), grazie all’associazione Vecchia Albenga e alla signora Piera Olivieri.

“La storicità, le tradizioni che caratterizzano il nostro territorio non vanno assolutamente perdute. Ecco uno dei punti cardine del programma del nuovo direttivo del quartiere Sant’Eulalia, coinvolgere tutto il suo ‘popolo’ per ricordare e portare avanti quello che è stato, che ha fatto di noi ciò che siamo e che caratterizzerà il bagaglio che daremo ai nostri figli” commentano in occasione i membri del quartiere di Sant’Eulalia.

“La storia è importante. Portare avanti le tradizioni è fondamentale in un momento storico come quello in cui viviamo per riportarci a contatto con la realtà e la consapevolezza che non è virtuale ma bensì reale, nei gesti ed abitudini, che creiamo la storia che un domani verrà ricordata”.

In occasione è stato espresso un sentito ed emozionato ringraziamento, “perchè è stato soprattutto un piacere immenso, per essere stati coinvolti dall’associazione Vecchia Albenga ed in prima persona dalla signora Piera Olivieri nella prima (speriamo di tante) celebrazione di quella che è una tradizione antica”.

In rappresentanza del quartiere Sant’Eulalia hanno presenziato in abito d’epoca Alice Re (addetta alla comunicazione nell’attuale direttivo Sant’Eulalia) e Adriana Pezzolo (figura storica nel quartiere e persona di rilievo nella realizzazione degli abiti), partecipando ad un breve corteo in costume d’epoca partito da Largo Doria alle ore 18 per raggiungere la Cattedrale San Michele dove monsignor Guglielmo Borghetti ha celebrato la Santa Messa.

Al temine si è svolta nel piazzale antistante la cattedrale l’emozionante cerimonia del Confuoco alla presenza delle autorità.

Le prime notizie sul Confuoco risalgono al 1385: “La cerimonia consisteva nel porgere, prima del Santo Natale, gli auguri al Podestà, il sindaco di allora, che annualmente la Repubblica di Genova Inviava.

Gli si offrivano prelibati prodotti agricoli quali mele, arance. Inoltre veniva addobbato un carro trainato da buoi che carico di ogni ben di Dio percorreva le vie del paese mentre il popolo festante e con i musicisti si recava presso la casa del magnifico giusdicente che a sua volta offriva il vino vermentino a tutto il popolo”.

“Il corteo, infine, si recava nella piazza centrale dove era stato allestito un maestoso albero di alloro che il podestà accendeva in segno augurale. Proprio come allora la tradizione è rimasta la stessa. Dalle fiamme del Confuoco si innalzano ceneri, dal loro elevarsi al cielo si colgono tracce del domani”.

Il Confuoco rappresenta in sintesi l’incontro tra le istanze dei cittadini e i loro rappresentanti. Una volta era il doge, oggi gli amministratori democraticamente eletti”.