Carta Etica UniCredit: contributo da 7 mila euro per migliorare la qualità nelle strutture de “Il Faggio”

Savona. Un contributo a fondo perduto di 7.000 euro per aiutare una realtà come “Il Faggio” nel miglioramento delle strutture residenziali. È questo il supporto che UniCredit ha fornito grazie ai fondi raccolti tramite UniCredit Carta Etica, la carta di credito che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali.

“Grazie a questo importante aiuto è stata possibile la climatizzazione della struttura di Carcare e Villa Laurina a Savona per migliorare la qualità di vita degli ospiti che vi risiedono e degli operatori che li assistono. Un contributo che UniCredit eroga nel supporto alle realtà che afferiscono al mondo del sociale e Onlus. Una bella iniziativa sostenuta da UniCredit a supporto della cooperativa sociale ‘Il Faggio’ che da quasi 40 anni rappresenta per cultura, obiettivi ed etica, una eccellenza nel mondo della cooperazione sociale”.

Un aiuto sostanziale per “una realtà importante nel panorama ligure del welfare, che fornisce con concretezza, impegno e senza pause, servizi alla persona, dal 1980, quando un gruppo di volontari decise di costituire una cooperativa con un progetto semplice quanto ambizioso: progettare la gestione di una struttura residenziale per soggetti portatori di handicap psichico lieve, consapevoli che un’ulteriore permanenza negli istituti manicomiali dell’epoca, avrebbe compromesso notevolmente il raggiungimento di un buon grado di autonomia”.

“Tutto questo a sostegno di quel famoso ‘welfare quotidiano’ che rappresenta un impegno sociale condiviso, che mette davvero la persona al centro, partendo dal grande capitale umano, costituito da collaboratori, soci e professionisti che lavorano ogni giorno insieme per raggiungere costantemente questo entusiasmante e complesso obiettivo”.