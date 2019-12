Vallecrosia. L’Olimpia Carcarese non vinceva da quattro partite; allo Zaccari di Vallecrosia i biancorossi sono tornati al successo, battendo con un netto 3 a 0 il Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

Una vittoria che permette ai valbormidesi di trascorrere le festività occupando la quinta posizione in classifica. Il presidente Dino Vercelli commenta così la prima metà di stagione: “Mi è piaciuto moltissimo, abbiamo un gruppo di ragazzi molto unito, ottimi professionisti: non posso che essere soddisfatto. La Carcarese ha dovuto affrontare un momento di cambiamento, che è rappresentato dall’addio di Alloisio, che ringrazio per quello che ha fatto per la squadra. Questo momento di cambiamento è rappresentato da Chiarlone, che ringrazio, anche per la bellissima prestazione di oggi”.

“Speriamo che sia solo l’inizio – commenta Loris Chiarlone, appena subentrato ad Alloisio nel ruolo di primo allenatore -. I ragazzi hanno risposto benissimo, ci siamo allenati con un’intensità giusta in questi tre giorni. In settimana ho cercato di ritrasmettere un po’ quell’entusiasmo che ci era mancato nell’ultimo mese. I ragazzi direi che hanno recepito molto bene; il merito della vittoria di oggi è principalmente loro. Sono contento anche per il gol di Canaparo che durante il discorso nello spogliatoio l’ho mezzo predetto, poi mi sono mezzo rimangiato le parole; lui aveva capito, mi ha detto ‘me lo auguro’ e ha fatto poi doppietta”.

“Sono molto contento – ribadisce Chiarlone – spero sia l’inizio di un cammino, perché abbiamo regalato dei punti contro delle squadre che secondo me non erano alla nostra altezza, almeno da un punto di vista tecnico. Adesso tocca rimboccarci le maniche per recuperare il prima possibile. Durante le vacanze lavoreremo per questo“.

“Abbiamo un gruppo composto oltre che dai giocatori e dallo staff anche dai tifosi, splendidi; oggi gli irriducibili sono venuti fin qui da Carcare. Sono un gruppo di ragazzi meravigliosi, non posso che ringraziare loro e il paese per la vicinanza alla squadra. La Carcarese è veramente una famiglia: è un gruppo incredibile di ragazzi seri e meritevoli. Il merito è di tutti, sia dello staff precedente che di quello di oggi. Non posso che ringraziare di far parte e di presiedere questa splendida società” dice Vercelli.

“Voglio ringraziare tantissimo i tifosi – aggiunge Chiarlone -, perché oggi si sono fatti praticamente un’ora e mezza di macchina armati di striscioni, fumogeni e penso che per i ragazzi vedere questo affetto da fuori sia una cosa che non ha prezzo. Cerchiamo di trasmettere le emozioni che anche nel calcio di questo livello sono quello che spinge ad andare avanti”.