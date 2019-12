Carcare, la lista civica “Lorenzi Sindaco” fa il bilancio del lavoro svolto nel 2019

Carcare. Giunti a fine anno, anche per la lista civica “Lorenzi Sindaco” di Carcare è tempo di bilanci.

I consiglieri Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi, Daniela Lagasio notano: “L’anno che sta per finire è servito al gruppo per comprendere e studiare da vicino l’azione amministrativa, per avere coscienza di ciò che è stato fatto e con che margini di manovra cercare di realizzare quel tanto che c’è ancora da fare e migliorare. É stato per noi un anno di costante lavoro consiliare con senso di responsabilità, sia intervenendo nelle commissioni permanenti sia direttamente in consiglio comunale, sempre con cognizione di causa e dopo un attento studio delle tematiche proposte di volta in volta”.

“Tante appunto le tematiche e i settori amministrativi che ci hanno visto impegnati con un atteggiamento di critica costruttiva nei confronti delle scelte della giunta comunale nell’utilizzare gli strumenti politici e amministrativi a disposizione per migliorare le possibilità di sviluppo e crescita della comunità attraverso la tutela dei diritti civici dei concittadini sui servizi sociali, sul decoro urbano, sicurezza pubblica e sviluppo economico locale. Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno presentate dal nostro gruppo nell’arco di questo anno di attività consiliare sono state infatti circa 30 dagli argomenti e segnalazioni più disparate che coinvolgono la comunità carcarese. Non è mancato un forte dissenso e diversità di vedute e scelte politiche con l’amministrazione comunale, specialmente nell’ambito gestionale economico-finanziario, contrastando le decisioni prese perché troppo spesso ritenute non consone ai bisogni ed alle richieste della collettività tenuto conto delle reali problematiche presenti sul territorio”.

“I bilanci presentati negli ultimi 11 anni dalle giunte fotocopia che si sono riproposte sono ritenuti non adeguati dalla nostra lista civica poiché, pur incidendo considerevolmente nelle tasche dei cittadini con l’aumento dei costi-servizi, sono deboli e inadeguati ed i risultati non positivi sono sotto gli occhi di tutti i carcaresi che vedono ogni giorno il decoro urbano carente, pulizia e manutenzione di strade e piazze inadeguate, raccolta rifiuti e pulizia contenitori criticabili e forse senza il rispetto contrattuale, criticità sulla manutenzione degli edifici pubblici, inadeguata manutenzione di molte strade, inesistenti iniziative per un serio rilancio dell’economia locale, ecc. ecc. Diverse le interrogazioni presentate dove non sono state date le risposte, da parte dell’amministrazione, precise e chiare a riguardo degli oneri di urbanizzazione spesi in località Paleta, agli oneri spesi per un parcheggio pubblico per mezzi pesanti in località Fornace Vecchia, non ultima la richiesta di risposta sul problema fogne a lato del fiume Bormida a ridosso del centro di Carcare con conseguente rischio per l’igiene pubblica”.

“Il gruppo consiliare é attivo inoltre nel vigilare e porre l’attenzione sulle scelte di carattere politico che caratterizzano il problema dei commercianti carcaresi. Tante sono le questioni che devono essere chiarite, come la sorveglianza della polizia municipale in particolare nelle serate del venerdì e del sabato sera quando la nostra cittadina diventa meta di numerosi giovani valbormidesi dai 13 ai 17 anni, dove purtroppo, alcuni indisciplinati frequentemente deturpano con atti vandalici sia l’arredo urbano che quello dei proprietari degli immobili in particolare nel centro storico. Recentissima inoltre la presentazione della mozione per chiedere ad Asl2 e alla Regione Liguria di mantenere la seconda automedica in Val Bormida a supporto di quella già presente presso l’ospedale di Cairo Montenotte”.

“Un anno trascorso che fa prevedere una prosecuzione di costante crescita e incisività dell’azione politica del gruppo consiliare ‘Lorenzi Sindaco’ in parallelo con le attività e iniziative socio-culturali. Un’azione politica caratterizzata dal confronto interno ed esterno, sempre alla costante ricerca di soluzioni e politiche di ‘buone pratiche’ e di ‘progetti virtuosi’ che possano migliorare il territorio ma soprattutto la comunità carcarese. Cogliamo l’occasione per formulare i migliori auguri di buon anno a tutti i cittadini carcaresi”.