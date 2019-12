Savona. Nessuna divergenza con il governatore della Liguria Giovanni Toti ma una completa differenza di vedute rispetto alla politica del capogruppo regionale (anzi, ormai ex) di Forza Italia Angelo Vaccarezza, che pure di Giovanni Toti è un fortissimo sostenitore, il quale viene visto quasi una “serpe in seno” che mira segretamente a far cadere l’amministrazione.

Ha deciso di togliersi qualche sassolino e di mettere sotto l’albero un bel “regalo di Natale” già impacchettato e infiocchettato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che ha deciso di rispondere ai “bene informati che hanno sottolineato la sua assenza all’inaugurazione del point savonese di “Cambiamo”, il nuovo movimento di Toti.

Ai microfoni di IVG.it il primo cittadino savonese spiega: “Non c’è nessuna divergenza con il presidente Toti con cui, all’inizio del nuovo anno, aprirò i primi cantieri per realizzare i lavori finanziati dal fondo strategico regionale. Domenica ero a Roma, insieme al presidente dell’Anci Decaro, ospite della trasmissione di Lucia Annunziata ma, certamente, non sarei andata all’inaugurazione del point del consigliere regionale Vaccarezza”.

Il motivo è presto detto: “Sono stati troppi, in questi anni, i tentativi di Vaccarezza di osteggiare e far cadere la nostra amministrazione, senza comprendere come una sconfitta per Savona rappresenterebbe anche una sconfitta per Toti. Il modo di far politica di Vaccarezza non mi appartiene e ritengo, quindi, imprescindibile marcare le differenze”.

E poi la stoccata finale: “Un consigliere regionale che non ha a cuore la città capoluogo della provincia di cui è il rappresentante in Regione e che la ostacola anche pubblicamente, come nel caso dell’ospedale San Paolo, non mi rappresenta”.