Capodanno sicuro ad Albenga: vietati i contenitori di vetro e lattine

Albenga. Capodanno sicuro ad Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis ha emesso un’ordinanza che vieta la detenzione (al di fuori dei pubblici esercizi e con l’esclusione degli addetti alla manifestazione) di contenitori in vetro e lattine in piazza del Popolo in occasione del Capodanno.

L’evento, infatti, vedrà presumibilmente l’afflusso di una quantità di cittadini e turisti tale per cui la presenza di questi materiali potrebbe rivelarsi pericoloso per la pubblica incolumità dei cittadini.

Si legge nell’ordinanza: “L’inosservanza di quanto contemplato, fatta salva la responsabilità civile e/o penale se non già sanzionata da specifica normativa, prevede una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro”.

Il sindaco inoltre invita la cittadinanza a usare il buon senso nell’utilizzo dei “botti” di Capodanno e ricorda quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, che per quanto concerne l’utilizzo di petardi e materiale pirotecnico all’articolo 25 stabilisce: “Petardi e materiali pirotecnici possono essere usati con modalità tali da non compromettere l’incolumità delle persone, è vietato usare o lanciare petardi e in presenza di persone e animali in violazione di ciò sono possibili sanzioni fissate tra i 25 e 500 euro”.