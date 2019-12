Caos strade, Paita: “Toti perde tempo, lavori”. Vazio: “Sua giunta è sintesi disastro”. Toti: “Polemizzano su pelle dei liguri”

Liguria. Mentre le infrastrutture liguri colano a picco, il dibattito politico divampa. Questa mattina duro “botta e risposta” tra Raffaella Paita, Franco Vazio e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Il governo pensa di prendere atto che in Liguria c’è una emergenza nazionale? – ha scritto Paita, ex avversaria proprio di Toti e oggi capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera – Abbiamo diritto ad un presidente di Regione che anziché passare il suo tempo a fare agenzie inizi a fare il suo lavoro di programmazione e controllo? A causa dell’ennesima emergenza la Liguria è una interminabile coda. Il necessario adeguamento delle barriere fonoassorbenti sta avvenendo senza alcuna gestione e programmazione. Ora è indispensabile l’immediata gratuita dei pedaggi visto il disagio provocato ai liguri e ai turisti”.

Poco dopo le ha fatto eco il democratico Franco Vazio, vice presidente della Commissione Giustizia, che ha “allargato il raggio” accusando la Regione di Toti di essere “la sintesi del disastro”. “Con le astuzie del duo Toti-Viale in Liguria la sanità è allo sfascio – ha accusato – ospedali a rischio di chiusura, medici che fanno i doppi turni, liste di attesa eterne, strumentazioni rotte, servizi ridotti e sale operatorie che lavorano a singhiozzo. Con Toti e Mai 16 milioni di risarcimenti sono stati perduti dalle imprese agricole liguri per errori e incapacità; ora anche i finanziamenti europei sono a rischio. Anziché chiedere scusa loro che fanno? Parole e passerelle!!! Blaterano e addirittura chiedono di gestire in proprio le infrastrutture al posto di chi oggi al Governo, come il Ministro De Micheli, in pochi mesi ha trovato risorse come mai in passato (oltre 180 milioni per le emergenze) e ha assunto impegni precisi per il potenziamento delle nostre infrastrutture stradali e ferroviarie. No grazie Toti, non ce lo possiamo permettere”.

“Toti per 18 mesi con la Lega al Governo non ha detto e fatto nulla – accusa Vazio – ora improvvisamente si sveglia, si accorge dopo 5 anni che le infrastrutture liguri sono insufficienti e pretende di gestire tutto lui quando non è stato in grado neppure di imporre la realizzazione del casello autostradale di Vado Ligure necessario alla nuova piattaforma contenitori. Ma non ci faccia ridere… Non siamo su ‘scherzi a parte’ e i liguri non sono scemi!!! Abbiamo bisogno di risorse, impegno e serietà. L’attuale Governo e il Parlamento hanno dimostrato con i fatti e con tanti soldi di poter e voler aiutare la Liguria. Ne è un esempio Piaggio che, con il determinante aiuto del Governo, in queste ore ha imboccato la strada giusta. Faremo la stessa cosa per strade, autostrade e ferrovie. Serve però un interlocutore serio e non personaggi da cabaret!!! E’ necessario un tavolo permanente formato da sindaci e da rappresentanti del mondo imprenditoriale e del lavoro a fare da raccordo e supporto al lavoro che il Governo sta facendo e che dovrà essere fatto. Solo così potremo vincere questa sfida e salvare la Liguria dal naufragio”.

Parole a cui ha replicato in tarda mattinata lo stesso Toti. “Anche stamattina sono al lavoro per cercare di mitigare i disagi e ottenere da società Autostrade un alleggerimento dei cantieri, cosa che dovrebbe fare il Ministero competente, che invece ha completamente abbandonato la Liguria – recita la nota – In una situazione così complicata abbiamo diritto ad un governo presente e a parlamentari liguri che intervengano per aiutare concretamente il proprio territorio e non per fare una imbarazzante polemica sulla pelle dei liguri: servono interventi seri e fatti, basta parole!”.

“L’onorevole Paita, parlamentare ligure in maggioranza – aggiunge Toti – pensa di prendere atto che chiedere al suo governo (assente) di intervenire è ridicolo? Se non ci fosse da piangere mi verrebbe da ridere. Ma non era il suo ministro Bellanova ad aver annunciato in pompa magna a Savona l’apertura di un tavolo per la Liguria? Che fine ha fatto questo tavolo, Paita? E intanto l’onorevole Vazio prende le difese del suo ministro De Micheli, lo stesso ministro che non ha dato alla Liguria una risposta che sia una, nonostante le nostre richieste per una legge speciale con interventi straordinari e immediati dopo la più grande emergenza maltempo degli ultimi decenni. Lo sa l’onorevole Vazio che il suo Governo non ha stanziato un euro nel Decreto Milleproroghe per prorogare l’emergenza del Ponte Morandi? Lo sa che non ha accolto neppure una delle richieste delle categorie economiche sui risarcimenti? Lo sa che per la prima volta nella storia recente della Liguria non sono ancora stati stanziati i fondi di protezione civile per i sindaci? Lo sa che il tavolo promesso da ben due ministri non esiste? Ma non ha vergogna guardando i faccia i cittàdini che hanno votato il suo partito?”.

“Su dài, evitate queste figuracce – conclude Toti rivolgendosi ai due parlamentari – che i liguri conoscono le vostre promesse, come quelle sulla Gronda, di cui ancora stiamo ancora incredibilmente discutendo, nonostante sia sotto gli occhi di tutti il bisogno di nuove infrastrutture!”.