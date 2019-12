Caos autostrade liguri: lunedì Toti incontra l’amministratore delegato di Aspi

Liguria. Dopo la decisione del cda di Autostrade per l’Italia che ha dato il via libera al nuovo ad Tomasi di valutare la gratuità di tratti autostradali coinvolti nel tilt di queste giornate, lunedì proprio Tomasi sarà a Genova per incontrare il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente dell’autorità porutale di sistema Paolo Signorini.

“Al tavolo – si legge in una nota della Regione Liguria – si ribadirà la richiesta delle istituzioni di ottenere la gratuità per altri tratti stradali, quelli maggiormente interessati da disagi, così come già richiesto e ottenuto per Chiavari-Rapallo e Masone-Ovada”.

“Sarà l’occasione per fare il punto su tutte le possibili iniziative da mettere in campo per ridurre il più possibile i disagi agli automobilisti liguri che stanno vivendo una situazione inaccettabile di cui anche il Ministero competente dovrebbe farsi carico”.