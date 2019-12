Liguria. Come prevedibile anche oggi si stanno verificando tutti i disagi che abbiamo raccontato e documentato ieri per chi in A10 viaggia da Genova verso Savona e Ventimiglia.

I cantieri, con restringimento di corsia all’altezza di Arenzano stanno creando serie difficoltà per tutto la circolazione in un venerdì da bollino nero per pendolari e turisti che cercano di raggiungere la riviera per il ponte festivo del fine settimana.

Al momento, sulla A10 insistono due code, una tra Celle e Savona e una tra Genova Pra’ e Arenzano (circa 7 km). Ma per chi arriva da nord la situazione è pesante praticamente il doppio: le code incominciano circa al chilometro 6 dell’A26, per un totale di oltre 13 chilometri di code, rallentamenti e andatura a passo d’uomo.