“Campla an Burgna”: un evento per sostenere l’Asd Dego Calcio

Dego. Poco più di un mese è trascorso da sabato 23 novembre, quando il fiume Bormida esondò, invadendo il campo sportivo di Dego, rendendo la struttura inutilizzabile.

La squadra calcistica biancoblù è ripartita alla grande, conquistando quattro vittorie e un pareggio; una serie positiva che l’ha lanciata al terzo posto in classifica.

La cittadinanza non è rimasta a guardare e si sta adoperando per aiutare la società sportiva a risistemare l’impianto. Per questo, venerdì 3 gennaio è stata organizzata una festa.

Alle ore 20, presso il salone della Pro Loco, in piazza Emilio Botta a Dego, si svolgerà “Campla an Burgna”. Si tratta di un evento con street food, birra artigianale, live music e dj set; tutto a chilometro zero.

La serata è organizzata dalle Officine Martinetto in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro Loco e le associazioni deghesi. L’intero incasso verrà devoluto all’Asd Dego Calcio.