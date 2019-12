Campionato Uisp Val Bormida: Nati per Vincere si riprende la seconda posizione

Pallare. Venerdì 6 dicembre si è conclusa la settima giornata del campionato Amatori Uisp Val Bormida con molte conferme.

Nel primo incontro buon successo dei Nati per Vincere contro i padroni di casa dal Pallare FC; con questa vittoria si posiziona nuovamente al secondo posto scavalcando il Bar Bologna e la Dessino Sementi.

Secondo match vede prevalere i Ciucateri a scapito della Broker Automobili, trascinati da un ottimo Prandi; la formazione vincente si attesta in quinta posizione fornendo prestazioni sempre più convincenti.

Nell’ultimo incontro la Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena vince e mantiene il primato in classifica ma non senza difficoltà, infatti la Hellas Peroni si dimostra pari livello per buona parte della partita e cede con due sole reti di scarto.

I tabellini:

Pallare FC – Nati per Vincere 2-5

Formazione Pallare FC: Panelli E., Musetti A., Panelli J., Zunino A., Astigiano N., Panelli M., Panelli O.

Formazione Nati per Vincere: Dolermo D., Valle S., Marsiglia S., Viazzo D., Dagna M., Loddo A., Pistoia M., Bracco M.

Reti Pallare FC: Panelli O. (2)

Reti Nati per Vincere: Dagna M. (2), Loddo A. (2), Viazzo D. (1)

Broker Automobili – Ciucateri 3-6

Formazione Broker Automobili: Murialdo A., Scotti M., Rossi R., Giampieri M., Magni M., Iannicelli A.

Formazione Ciucateri: Miraglia M., Prando E., Pizzorni A., Rossi A., Prandi E., Rossi G.

Reti Broker Automobili: Iannicelli A. (2), Magni M. (1)

Reti Ciucateri: Prandi E. (3), Rossi G. (2), Rossi A. (1)

Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena – Hellas Peroni 4-2

Formazione Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano D., Caruso L., Tacchini D., Antezza G., Tatti A., Schionatti S.

Formazione Hellas Peroni: Marella D., Rizzolo N., Vero A., Manti L., Canopoli A., Esposito R.

Reti Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Tatti A. (2), Tacchini D. (1), Caruso L. (1)

Reti Hellas Peroni: Canopoli A. (1), Rizzolo N. (1)

Nella foto sopra: Broker Automobili

Ciucateri

Alessio Musetti (Pallare FC)

A. Tatti (Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena)

Nicola Rizzolo (Hellas Peroni)