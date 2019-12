Campionato Uisp Val Bormida: il Bar Bologna ha la meglio sui Desperados ed è secondo

Pallare. Lunedì 2 dicembre è iniziata la settima giornata del campionato Amatori Val Bormida con il Bar Bologna che vincendo contro i Desperados si attesta in seconda posizione. Entrambe le formazioni erano prive dei portieri titolari, Ferruccio e Toffanello, che sono stati degnamente sostituiti da Bergero e Baccino. Partita equilibrata che ha visto prevalere il Bar Bologna dando mostra di aver acquisito una buona alchimia di gioco.

Nel secondo incontro la Trench FC ottiene l’intera posta vincendo nettamente contro le Cengiadi.it. Coccorullo e Lo Vetere in serata risultano determinati con rispettivamente cinque marcature per il primo e sei per il secondo.

Termina la serata con la vittoria di strettissima misura della Dessino Sementi nei confronti degli Sciancati; a sbloccare la partita ci pensa il capocannoniere della squadra Torrello.

I tabellini:

Bar Bologna – Desperados 6-4

Formazione Bar Bologna: Baccino D., Paglionico M., Di Noto S., Kasaj E., Kararaj M., Kararaj A., Lulaj B.

Formazione Desperados: Bergero R., Garbero L., Delpino D., Verardo M., Brero A.

Reti Bar Bologna: Paglionico M.(2), Kasaj E. (2), Lulaj B., Di Noto

Reti Desperados: Brero A. (4)

Trench FC – Cengiadi-it 12-3

Formazione Trench FC: Coccorullo F., Santi M., Coccorullo S., Botta E., Lo Vetere S., Lamaud D., Ciappellano P., Santi J.

Formazione Cengiadi.it: Donadio G., Marenco A., Piana D., Piana A., Araldo L., Ieno N., Civello M.

Reti Trench FC: Lo Vetere S. (6) Coccorullo S. (5), Botta E.

Reti Cengiadi.it: Piana A. (2), Ieno N.

Sciancati – Dessino Sementi 0-1

Formazione Sciancati: Canepa E., Ogici A., Balato F., Orsi G., Avdullay Z., Domeniconi A., Belaj E.

Formazione Dessino Sementi: Dainese A., Torrello M., Finocchiaro A., Ceccarel M., Belerio S., Ferraris A., Briano S., Oliveri D., Gandolfo E.

Reti Dessino Sementi: Torrello M.

Nella foto sopra: Trench FC

Canepa (Sciancati)

Loris Garbero (Desperados)

Baccino (Bar Bologna)

Bergero (Desperados)

Mattia Civello (Cengiadi.it)

Belerio (Dessino Sementi)