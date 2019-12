Campionato Uisp a Pallare: Bar Bologna vittorioso di misura su Dessino Sementi

Pallare. Venerdì 13 dicembre è terminata l’ottava giornata del campionato Uisp Amatori Val Bormida. Si iniziano a delineare le formazioni che parteciperanno ai due distinti gironi finali, di Eccellenza e Promozione.

Nel primo incontro i Ciucateri hanno vinto senza difficoltà contro le Cengiadi.it con il solito Alessio Pizzorni in evidenza.

Secondo match molto combattuto che ha visto prevalere gli Sciancati contro un’Hellas Peroni in calo rispetto alla partita precedente; da segnalare l’ottima prestazione di Ogici autore di ben quattro gol.

L’ultima partita della serata ha previsto uno scontro tra due formazioni che non nascondono le mire di vittoria finale.

In una sfida combattuta il Bar Bologna ha superato di misura la Dessino Sementi, riuscendo a conquistare l’intera posta in particolare grazie all’esperto Stefano Odella.

I tabellini:

Ciucateri – Cengiadi.it 15-1

Formazione Ciucateri: Rossi A., Pizzorni A., Rossi G., Aondio F., Pizzorni F., Manfredi D.

Formazione Cengiadi.it: Donadio G., Piana D., Ranalli G., Piana A., Mallarini V., Civello M., Natisi I.

Reti Ciucateri: Pizzorni A. (4), Rossi G. (4), Pizzorni F. (3), Aondio F. (2), Rossi A. (1), Manfredi D. (1)

Reti Cengiadi.it: Ranalli G. (1)

Hellas Peroni – Sciancati 1-7

Formazione Hellas Peroni: Marella D., Rizzolo N., Vero A., Canopoli A., Chinelli J., Esposito R.

Formazione Sciancati: Canepa E., Ogici A., Chiarlone M., Sulca R., Avdullay Z., Bejaj E.

Reti Hellas Peroni: Rizzolo N. (1)

Reti Sciancati: Ogici A. (4), Sulca R. (3)

Dessino Sementi – Bar Bologna 2-3

Formazione Dessino Sementi: Torrello M., Finocchiaro A., Ceccarel M., Belerio S., Ferraris A., Briano S., Dainese A.

Formazione Bar Bologna: Toffanello P., Di Noto S., Kasaj E., Garau M., Mozzone M., Lulaj B., Odella S.

Reti Dessino Sementi: Torrello M. (1), Ferraris A. (1)

Reti Bar Bologna: Odella S. (2), Lulaj B. (1)

Nella foto sopra: Bar Bologna, seconda in classifica

A. Ogici (Sciancati), cannoniere della serata con quattro reti

Ronny Sulca (Sciancati), capocannoniere del torneo

Diego Marrella (Ciucateri)

Ismail Natiji (Cengiadi.it)

Federico Pizzorni (Ciucateri)

Davide Manfredi (Ciucateri)