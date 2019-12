Campionati di Eccellenza, Pallacanestro Vado battuta in Under 16 e Under 15

Vado Ligure. Seconda sconfitta, a fronte di sei vittorie fin qui ottenute, per la Pallacanestro Vado nel campionato Under 16 Eccellenza. Ottavo ko in altrettanti incontri giocati dai biancorossi tra gli Under 15 Eccellenza.

Under 16 Eccellenza: Vado battuta dalla Junior Casale

Vado cede al Palaferraris al cospetto della capolista Casale. Infortuni fisici e mentali privano i liguri delle due torri Adamu e Biorac, ma l’atteggiamento è quello giusto e permette di nascondere i limiti di attenzione spesso nascosti dai vantaggi fisici sotto canestro. Sono i due periodi centrali ad essere fatali ai liguri che non riescono a tenere il passo realizzativo dei padroni di casa. La reazione finale permette di ridurre il passivo di una partita ormai chiusa a inizio ultimo quarto.

Adesso un tour de force per i liguri che dovranno gestire anche i recuperi delle allerte che non hanno certo aiutato. Si comincia giovedì 5 dicembre alle ore 19,30, sul parquet di casa, contro il Tam Tam.

Il tabellino della partita valevole per la 10ª giornata:

Novipiù Junior Casale – Azimut Pallacanestro Vado 69-61

(Parziali: 17-18; 37-27; 54-37)

Novipiù Junior Casale: Marin 2, Morando 4, Maglietta, Caligaris 10, Calvo, Gentile 4, Casanova 10, Del Passo 4, Morina 12, Fea 9, Lomele 8, Zatti 6. All. Mattioli.

Azimut Pallacanestro Vado: Adamu ne, Monaldi 10, Bonifacino, Calvi 2, Fantino 11, Micalizzi 5, Guidi 8, Squeri 12, Marzulli 13. All. Prati, ass. Garaventa Torre.

Arbitri: Lleshi (Alessandria) e Bussetti (Valenza).

Under 15 Eccellenza: sconfitta netta ma con il giusto atteggiamento

Netta sconfitta per la Pallacanestro Vado contro la capolista Campus Piemonte, ma i biancorossi hanno mostrato segnali positivi dopo la brutta prestazione di Piossasco.

I vadesi riescono a resistere un quarto con un enorme sforzo difensivo ma poi nulla possono nei restanti periodi. Adesso inizia un tour de force per i liguri che in questa categoria devono affrontare due trasferte in nove giorni, con Cus Torino e Bea Chieri.

Il tabellino della partita valevole per la 9ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Novipiù Campus Piemonte 31-100

(Parziali: 5-16; 14-43; 24-70)

Azimut Pallacanestro Vado: Trucco, Fazio, Recagno 2, Ottonello 5, Rapetto 2, Giannone 6, Gallo 2, Caviglia 12, Prostitis, Mozzati 2. All. Prati, ass. Garaventa Torre.

Novipiù Campus Piemonte: Puccio 14, Tiengo, Girardo 2, Bollito 5, Greganti 12, Gallo 7, Moretti 18, Mensio 8, Buscarino 4, Pedron 11, Amadu 11, Valenza 8. All. Piastra.

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Moroni (Savona).