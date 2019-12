Calice Ligure, bambina di 10 anni esce di casa e non fa ritorno [AGG. Ritrovata]

Calice Ligure. Ore di apprensione a Calice Ligure per l’allontanamento da casa di una bambina di 10 anni, frequentante la classe prima media a Finale Ligure.

“Vado a salutare la vicina, poi vado a scuola”, avrebbe detto la piccola ai famigliari, ma l’abitazione in questione dista solo 50 metri dalla sua e alla fine in classe non è mai arrivata.

Allarmati anche dall’assenza di sue notizie, i famigliari della bimba hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri, tutt’ora impegnati nelle indagini per ritrovarla e fare luce sull’accaduto.

Alla fine, per fortuna, la piccola è stata ritrovata nei pressi della sua abitazione. [leggi qui]